INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi ke Perindo, Relawan Jokowi Ajak Anak Muda Pilih Ganjar Pranowo

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |17:54 WIB
Silaturahmi ke Perindo, Relawan Jokowi Ajak Anak Muda Pilih Ganjar Pranowo
Foto: MNC Portal
JAKARTA - Beberapa perwakilan Relawan Jokowi yang saat ini berkomitmen mendukung Ganjar Pranowo melakukan silahturahmi kepada Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi menerima silahturahmi di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap Bacapres Ganjar Pranowo dan meminta masukan dari TGB.

Salah satu perwakilan relawan, Ketua Umum Relawan Ganjar Untuk Rakyat (Guntur), Eko Teguh mengatakan kedatangannya ke partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu untuk menyamakan persepsi dalam memenangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden RI ke-8.

"Kolaborasi antara Relawan Ganjar dengan Partai Perindo agar terjadi satu kesepakatan untuk mendukung pak ganjar pranowo agar bisa menjadi presiden di 2024 presiden ke-8,"ujar Eko.

Saat ini kata dia, Guntur telah berdiri di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Mereka pun hingga kini terus menambah jaringan-jaringan atau simpul-simpul massa untuk dukungan suara Ganjar di pilpres 2024.

"Karena politikkan one man one vote jadi saya berpikir dengan mengembangkan sayap Guntur di beberapa provinsi tentunya ini jadi kontribusi juga untuk suara ke pak ganjar,"kata dia.

Langkah lainnya yaitu dengan membentuk Gundala Guntur yang menyasar anak muda milenial hingga adik-adik gen Z. Sebab dia menilai kelompok tersebut memiliki potensi angka suara pemilih diatas 55 persen.

"Artinya ini mayoritas untuk 2024 besok dan sangat potensial sekali ini. Kami dari relawan Guntur khususnya menggarap ini agar mereka suka dengan pak Ganjar dan memilih pak Ganjar,"pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi mengatakan, gerakan dari relawan ini harus dimaksimalkan supaya dapat memberikan efek luar biasa. "Dapat memberikan efek yang besar bagi Pak Ganjar. Harus kerja keras," katanya.

Telusuri berita news lainnya
