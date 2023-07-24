KPK dan Dito Ariotedjo Akan Bikin Program Pencegahan Korupsi di Kemenpora

JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku diajak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo untuk bikin program pencegahan korupsi di Kemenpora. KPK menyambut baik usulan tersebut.

Pahala berencana mengunjungi Kantor Kemenpora di Jakarta Pusat pada Selasa, 25 Juli 2023, besok pagi. Kedatangan Pahala untuk membicarakan program pencegahan korupsi. KPK akan berdiskusi soal dengan Dito soal program tersebut.

"Beliau mengundang KPK bikinlah program pencegahan di sana. Besok mungkin jam 8 pagi saya ke sana membicarakan apa sih yang mau dikerjain buat kementeriannya," ujar Pahala di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

Menurut Pahala, kementerian yang dipimpin Dito cukup unik untuk dibuatkan program pencegahan korupsi. Ia juga mengaku sudah menyiapkan materi untuk program pencegahan korupsi di Kemenpora.