HAN 2023, Ketua DPR Ingatkan Pentingnya Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan

JAKARTA - Dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh setiap tanggal 23 Juli setiap tahunnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman untuk anak. Ia pun mendorong pemerintah bersama penegak hukum dan seluruh elemen bangsa memastikan anak-anak terbebas dari segala bentuk kekerasan.

"Mari jadikan peringatan Hari Anak Nasional 2023 sebagai momentum memperkuat komitmen untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak,” kata Puan, Senin (24/7/2023).

Ia mengatakan bahwa masih banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban. Puan merinci berbagai kekerasan tersebut mulai dari bentuk psikis hingga kekerasan fisik termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Dengan masih adanya temuan kasus yang melibatkan anak sebagai korban, hal tersebut menjelaskan bahwa anak masih berada dalam lingkungan yang tidak aman," ujarnya.

“Tren peningkatan kasus kekerasan pada anak ini membuktikan bahwa masih ada yang kurang dalam sistem perlindungan terhadap anak di Indonesia,” jelas Puan.

Dari data KemenPPPA, diketahui persentase terbesar kekerasan pada anak terjadi di lingkungan rumah tangga, yakni mencapai 53 persen. Sementara untuk pelaku persentase terbesar merupakan teman atau pacar sebanyak 29 persen dan orang tua 21 persen.

Puan menilai, diperlukan suatu sistem yang lebih kuat dalam pencegahan dan pengawasan terhadap kekerasan pada anak.

"Tentunya sistem dari Pemerintah harus didukung peran serta dari keluarga maupun masyarakat itu sendiri karena dukungan dari lingkungan terdekat akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak sehingga anak juga terbebas dari teror-teror kekerasan,” ucap mantan Menko PMK itu.

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada sebanyak 4.683 aduan masuk kekerasan pada anak sepanjang 2022. Pengaduan paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, Puan menilai penegak hukum tidak cukup hanya dengan menggunakan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menjerat pelaku. Sebab saat ini Indonesia sudah memiliki UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Kita sekarang sudah memiliki UU TPKS yang lebih dapat melindungi anak dari kasus-kasus kekerasan seksual. Kita ketahui bersama bahwa selain perempuan, anak-anak banyak menjadi korban kekerasan seksual,” tegas Puan.

Puan menambahkan, UU TPKS merupakan UU lex specialist yang dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual.

“Penegak hukum harus berani menggunakan UU TPKS saat menangani kasus kekerasan seksual, termasuk pada anak. Maka sekali lagi kami ingatkan, Pemerintah harus segera menerbitkan aturan teknis sehingga penerapan UU TPKS semakin efektif,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Puan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan bermasyarakat.

“Di peringatan Hari Anak ini, saya mengajak para orang tua, keluarga, guru, tenaga pendidik di luar sekolah, dan seluruh elemen masyarakat lain untuk juga menjaga kesehatan mental anak. Karena kekerasan bukan hanya datang secara fisik, tapi juga psikis,” ungkap Puan.

Cucu Bung Karno ini mengingatkan, dampak kekerasan psikis tidak lebih sedikit dibanding kekerasan fisik pada anak. Sebab, menurut Puan, luka kekerasan psikis bisa berdampak sangat panjang terhadap perkembangan anak bahkan hingga sampai dewasa.

“Perkembangan ilmu kesehatan harus bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa kesehatan mental ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak di masa yang akan datang,” sebut ibu dua anak itu.

Puan berharap orang tua memperbanyak literasi mengenai tumbuh kembang anak. Bukan hanya tumbuh kembang fisik, tapi juga dari sisi perkembangan psikis.

“Karena trauma mental yang didapat anak bisa menumbuhkan inner child atau luka batin berkepanjangan yang dapat berdampak terhadap kemajuan anak-anak kita ke depannya,” terang Puan.

Inner child sendiri terbentuk dari pengalaman buruk yang dirasakan oleh anak dan membekas hingga ia dewasa, dan biasanya akan memengaruhi perilaku seseorang dan caranya dalam mengambil keputusan. Untuk itu, Puan mendorong orang tua dan pihak keluarga memperhatikan pergaulan anaknya saat kecil.

“Dan pastikan terapkan pola asuh yang baik bagi anak. Ini penting dilakukan agar generasi penerus bangsa memiliki kepribadian yang baik demi menunjang kehidupan mereka di masa depan,” ujarnya.