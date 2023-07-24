Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Pastikan Stok Pangan Indonesia Siap Hadapi Fenomena El Nino

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |19:34 WIB
Jokowi Pastikan Stok Pangan Indonesia Siap Hadapi Fenomena El Nino
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

MALANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok pangan di Indonesia aman menghadapi fenomena alam El Nino. Hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengecek beberapa kebutuhan pangan pada berbagai daerah di Indonesia.

"Informasi dari Bulog Kementan tidak ada masalah pasokan untuk saat ini," ucap Presiden Jokowi saat meninjau Pasar Rakyat di Lapangan Rampal, Kota Malang, pada Senin sore (24/7/2023).

Menurut Jokowi, fenomena El Nino diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2023 yang bakal mengganggu kesehatan. Termasuk juga mengganggu stok pangan dan beras, sebagaimana dialami beberapa negara di dunia.

"Di negara lain, kejadian lain mempengaruhi stok pangan. Kayak di India ada stop nggak ekspor beras lagi, di Vietnam juga stop nggak ekspor beras lagi. Kita tidak berharap kejadian itu terjadi di negara kita sehingga semuanya harus disiapkan," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, ia memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta seluruh kepala daerah di tingkat gubernur, bupati, wali kota untuk memperkuat anggaran untuk bantuan sembako selama fenomena El Nino terjadi.

"Telah memerintahkan ke BUMN, seluruh gubernur, bupati walikota memperbanyak pasar-pasar murah di daerah sebanyak-banyaknya. Kedua kalau bisa punya anggaran bantuan sembako masyarakat diperkuat, diperbanyak," ungkap pria yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Halaman:
1 2
      
