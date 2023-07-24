Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Xanana soal Hubungan RI-Timor Terjalin Harmonis, Ada Andil Gus Dur dan PKB

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |19:41 WIB
Cerita Xanana soal Hubungan RI-Timor Terjalin Harmonis, Ada Andil Gus Dur dan PKB
Xanana Gusmao/Okezone
JAKARTA - Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao mengucapkan selamat atas peringatan hari lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada, Minggu 23 Juli 2023.

"Merupakan kebahagiaan yang luar biasa dapat mengucapkan selamat kepada Partai Kebangkitan Bangsa pada peringatan 25 tahunnya dan merayakan kontribusi signifikan yang telah diberikan PKB untuk Indonesia dan rakyatnya," kata Xanana dari keterangannya di Jakarta, Senin (24/7/2023).

Dikatakan Xanana, Timor-Leste dan Indonesia saat ini terus memperkuat hubungan persahabatan dengan kerja sama di berbagai bidang, baik ekonomi, budaya, hingga politik.

Disisi lain, Xanana juga mengungkap, bahwa PKB punya andil bedar dalam mendukung perdamaian, rekonsiliasi, serta hubungan harmonis antar bangsa sebagaimana diwariskan oleh sang deklarator, KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

ist

"Hubungan positif antar negara kita sebagian besar disebabkan oleh visi dan kerja keras PKB dalam mendukung perdamaian, rekonsiliasi, dan rasa hormat antar bangsa," ujarnya.

Xanana juga mengakui jika PKB memiliki tempat bersejarah dan penting dalam tatanan masyarakat Indonesia. Saat Indonesia terdampak krisis, kata Xanana, PKB memainkan peran penting dalam transisi Indonesia menuju demokrasi yang kuat dan berkembang.

Dengan menghormati warisan dan landasan filosofis ini, PKB terus berlanjut sebagai pembela demokrasi dan sebagai penganjur reformasi, perbaikan dan pembangunan bangsa di Indonesia.

"Yang penting, PKB adalah pendukung kuat masyarakat pedesaan, perempuan dan kaum dhuafa serta tetap teguh dalam mempromosikan keberagaman dan toleransi," tegasnya.

