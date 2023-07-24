Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berkunjung ke Pangandaran, Anies Baswedan Temui Susi Pudjiastuti

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:19 WIB
Berkunjung ke Pangandaran, Anies Baswedan Temui Susi Pudjiastuti
A
A
A

PANGANDARAN - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengunjungi Kabupaten Pangandaran, Senin (24/7/2023). Dalam kesempatan tersebut, Anies bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Kedatangan Anies disambut hangat oleh Susi sekeluarga. Anies yang memakai setelan kemeja plus rompi biru langsung disambut oleh Susi yang saat itu mengenakan setelan bercorak bunga yang colorful.

“Apa kabar?,” sapa Anies.

“Baik, tapi sunsetnya gone, somebody stole the sun,” jawab Susi sambil bercanda dan langsung ditanggapi dengan tawa keduanya.

Anies dan Susi kemudian berbincang di Susi International Beach Strip sambil menikmati deburan ombak dan langit senja Pangandaran. Keduanya juga menikmati air kelapa muda.

Sebelum ke Pangandaran, Anies tiba di Kota Banjar, Jawa Barat menggunakan transportasi kereta api Argo Wilis dari Yogyakarta. Rencananya Anies akan bermalam di kediaman menteri yang terkenal dengan jargon “tenggelamkan” tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177304//presiden_prabowo_subianto-20pd_large.jpg
Prabowo Ulang Tahun Ke-74, Anies: Semoga Diberikan Petunjuk dan Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175941//gerindra-CRfo_large.jpg
Anies Sindir soal Pejabat Koneksi, Gerindra: Semua Presiden Punya Cara Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169859//pemerintah-bYLQ_large.jpg
Anies Baswedan hingga Mahfud MD Berpeluang Jadi Menko Polkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement