Berkunjung ke Pangandaran, Anies Baswedan Temui Susi Pudjiastuti

PANGANDARAN - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengunjungi Kabupaten Pangandaran, Senin (24/7/2023). Dalam kesempatan tersebut, Anies bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Kedatangan Anies disambut hangat oleh Susi sekeluarga. Anies yang memakai setelan kemeja plus rompi biru langsung disambut oleh Susi yang saat itu mengenakan setelan bercorak bunga yang colorful.

“Apa kabar?,” sapa Anies.

“Baik, tapi sunsetnya gone, somebody stole the sun,” jawab Susi sambil bercanda dan langsung ditanggapi dengan tawa keduanya.

Anies dan Susi kemudian berbincang di Susi International Beach Strip sambil menikmati deburan ombak dan langit senja Pangandaran. Keduanya juga menikmati air kelapa muda.

Sebelum ke Pangandaran, Anies tiba di Kota Banjar, Jawa Barat menggunakan transportasi kereta api Argo Wilis dari Yogyakarta. Rencananya Anies akan bermalam di kediaman menteri yang terkenal dengan jargon “tenggelamkan” tersebut.

