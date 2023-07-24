Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Dorong Ekosistem Perlindungan Anak untuk Cegah Kekerasan hingga Bullying

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:28 WIB
DPR Dorong Ekosistem Perlindungan Anak untuk Cegah Kekerasan hingga <i>Bullying</i>
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menyoroti isu kekerasan hingga perundungan atau bullying yang masih menghantui generasi penerus bangsa dalam peringatan Hari Anak Nasional 2023.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mendorong pemerintah menciptakan ekosistem perlindungan bagi anak. Dia mengatakan bahwa sudah menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar anak.

"Negara perlu hadir untuk memastikan agar anak-anak terlindungi dari berbagai persoalan. Terutama bagaimana Pemerintah harus menciptakan ekosistem perlindungan bagi anak dan lingkungan yang ramah anak," kata Ace, Senin (24/7/2023).

Komisi VIII DPR yang salah satu bidang tugasnya terkait perlindungan anak memberi sejumlah catatan di HAN 2023. Ace berharap, berbagai persoalan yang menjadi sorotan Komisi VIII bisa mendapat perhatian lebih sehingga tidak terus berkelanjutan.

"Saya mencatat berbagai problematika yang dihadapi anak-anak Indonesia saat ini. Antara lain kekerasan terhadap anak yang masih cukup tinggi, perundungan atau bullying, pernikahan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, ketergantungan terhadap gawai serta narkoba," ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada tahun 2022. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan fisik (3.746 kasus), kekerasan psikis (4.162 kasus), dan kekerasan seksual (9.588 kasus).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/338/3156639/hari_anak-NLxK_large.jpg
Ribuan Anak dan Selvi Gibran Ceria Meriahkan HAN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038157/hari-anak-nasional-2024-1-138-anak-binaan-terima-pengurangan-masa-pidana-i5v43HW5c1.jpg
Hari Anak Nasional 2024, 1.138 Anak Binaan Terima Pengurangan Masa Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038149/hari-anak-nasional-2024-jokowi-belajar-belajar-belajar-sudah-Hvcv95FWuq.jpg
Hari Anak Nasional 2024, Jokowi: Belajar, Belajar, Belajar Sudah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038142/hari-anak-nasional-2024-begini-permintaan-anak-indonesia-ke-jokowi-bG6gKV604E.jpg
Hari Anak Nasional 2024, Begini Permintaan Anak Indonesia ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038131/han-2024-ketua-dpr-pembentukan-dunia-digital-ramah-anak-jadi-atensi-bersama-e4RSYTQguZ.jpg
Hari Anak Nasional 2024, Ketua DPR: Pembentukan Dunia Digital Ramah Anak Jadi Atensi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038052/jokowi-hadiri-puncak-peringatan-hari-anak-nasional-2024-di-papua-mLhjTJUtTA.jpg
Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement