Maju di Dapil 2 Kabupaten Bogor, Bacaleg Perindo Ini Punya Tekad Bangun Program BUMDes

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Ari Pratomo maju dalam pilihan legislatif (Pileg) pada 2024 mendatang.

Ari menyatakan bahwa dirinya mempunyai tekad untuk memajukan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Program BUMDes, kata Ari, sudah banyak dikeluhkan masyarakat. Menurutnya program ini pun memberikan dampak positif langsung terhadap warga.

“Salah satunya itu tadi ternyata Badan Usaha Milik Desa itu kalau dicanangkan dan program itu berjalan dengan baik itu bisa buat makmur,” kata Ari dalam Podcast Aksi Nyata pada kanal YouTube Partai Perindo, Senin (24/7/2023).

Ari menyatakan bahwa sebetulnya program BUMDes sudah berjalan hanya saja belum terlalu fokus. Oleh karenanya, jika terpilih menjadi anggota legislatif maka dirinya akan mengawasi langsung program tersebut.