HOME NEWS NASIONAL

Sukses Gelar Peringatan HAN 2023, Mbak Ita Ajak Masyarakat Penuhi Hak Anak

Imam Rachmawan , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:35 WIB
Sukses Gelar Peringatan HAN 2023, Mbak Ita Ajak Masyarakat Penuhi Hak Anak
Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2023 sukses digelar di Kota Semarang. (Foto: dok. Pemkot Semarang)
A
A
A

SEMARANG - Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2023 sukses digelar di Kota Semarang. Acara semakin meriah dengan hadirnya Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin yang didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga pada Minggu (23/7) di Lapangan Simpang Lima.

Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu bersyukur acara yang memakan waktu persiapan cukup panjang tersebut akhirnya dapat berjalan dengan lancar.

“Yang hadir 2.500 anak dari seluruh Provinsi di Indonesia. Tentunya, dengan persiapan yang berbulan-bulan, Alhamdulillah hari ini bisa sukses semua. Tadi bapak Wakil Presiden beserta ibu juga hadir, beliau juga senang," tutur Mbak Ita, sapaan akrabnya.

"Memang area Simpang Lima ini kita buat bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan kegiatan ini adalah dari anak, untuk anak, dan oleh anak,” tutur Mbak Ita, sapaan akrabnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Walikota perempuan pertama di Kota Semarang tersebut juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk menerima suara anak Indonesia. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengetahui keinginan anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.

Halaman:
1 2 3
      
