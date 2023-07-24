Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lapor Kapal Supertanker Iran Masuk Natuna, Bakamla: Jangan Lecehkan Kedaulatan!

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:38 WIB
Lapor Kapal Supertanker Iran Masuk Natuna, Bakamla: Jangan Lecehkan Kedaulatan!
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Bakamla RI, Laksdya Aan Kurnia mengaku telah melaporkan soal penangkapan kapal supertanker berbendera Iran yang masuk ke Perairan Natuna, Indonesia ke Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Aan mengatakan, Mahfud mengapresiasi Bakamla dalam menindak dua kapal super tanker, yaitu MT. Arman 114 berbendera Iran, dan MT. S Tinos berbendera Kamerun yang diduga melakukan aktivitas pindah muatan (transshipment) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Natuna pada Jumat 7 Juli 2023 lalu.

"Ya (Mahfud MD) setuju, bagus," kata Aan saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

Aan menegaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa Indonesia tidak ingin kedaulatan perairannya dilecehkan.

"Jadi jangan melecehkan kedaulatan di perairan kita," ucapnya.

Setelah melaporkan tindakannya, Aan mengatakan, Mahfud memberi arahan agar masalah tersebut segera diselesaikan.

Diketahui, dua kapal berbendera Iran dan Kamerun itu diduga melakukan aktivitas pindah muatan (transshipment) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tepatnya di Natuna pada Jumat 7 Juli 2023 lalu.

"Pada mulanya informasi terjadinya transshipment oleh kedua kapal tersebut didapatkan dari Kantor Pemantauan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla RI yang bekerja sama dengan instansi terkait. Selanjutnya informasi ini diteruskan ke KN. Pulau Marore - 322 untuk dilakukan pemeriksaan di laut," kata Aan saat konferensi pers di Mabes Bakamla RI, Selasa 11 Juli 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/340/3139208/bakamla_dan_satgas_tni_gagalkan_pengiriman_25_cpmi_nonprosedural_ke_malaysia-mCFg_large.jpg
Bakamla RI dan Satgas TNI Gagalkan Pengiriman 25 CPMI Ilegal ke Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137201/bakamla-RfzA_large.jpg
Bakamla dan Kemenko Polkam Tinjau Menara Suar Perbatasan RI-Malaysia-Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137046/bakamla_ri_hadiri_imdex_dan_9th_international_maritime_security_conference-r0z2_large.jpg
Bakamla RI Hadiri IMDEX dan 9th International Maritime Security Conference, Bahas Peningkatan Kapasitas Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136353/bakamla-dbRj_large.jpg
Gandeng UNODC, Bakamla Latih Petugas Penegak Hukum Perempuan di Batam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/340/3133077/bakamla-FLAI_large.jpg
Panen Cabai 1,3 Ton, Zona Bakamla Tengah Tegaskan Komitmennya Kawal Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/337/3131974/bakamla-LsIH_large.jpg
2 Kapal Ikan Vietnam Ditangkap, Bakamla : Kolaborasi Tindak Tegas Pelanggaran di Laut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement