Majukan Desa di Kabupaten Bogor, Bacaleg Perindo Ini Sarankan Manfaatkan Tanah Desa Tak Terpakai

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Ari Pratomo mengatakan bahwa tanah desa tak terpakai bisa dimanfaatkan untuk memajukan desa. Menurutnya tanah tak terpakai bisa dijadikan lahan perputaran ekonomi.

Menurutnya legislatif dapat menjadi penggerak untuk memajukan program ini. Dalam hal ini legislatif dapat mengundang Bupati, Kepala Desa hingga pengusaha.

“Ada lahan yang memang daripada jadi semak belukar dan tidak terawat di desa, kan misalnya bisa jadi kuliner,” kata Ari dalam Podcast Aksi Nyata dalam kanal YouTube Partai Perindo, Senin (24/7/2023).

Menurutnya program ini mudah untuk direalisasikan. Hal ini dengan melihat kuliner dari Kabupaten Bogor yang beragam serta kawasannya terdapat banyak tempat pariwisata atau rekreasi masyarakat.

“Khas Bogor kan banyak apalagi Kabupaten Bogor banyak jadi sarana tempat shooting juga, khususnya Cibubur,” jelas dia.

Kendati demikian, ia menyarankan agar Dinas Koperasi dan UMKM tetap mengawasi dan membimbing masyarakat. Sehingga dampak positif itu bisa dirasakan langsung masyarakat.

“Jadi Dinas Koperasi itu memfasilitasi, memberikan modal yang tidak memberatkan seperti apa, mengawasi. Dan legislatif atau DPR itu yang memfasilitasinya, udah gitu anggarannya dia susun, hingga akhirnya masyarakat itdak tergantung oleh masyarakat luar dan makmur masyarakat di bawah,” tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)