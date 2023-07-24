Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Kerahkan Pesawat Bantu Modifikasi Cuaca Antisipasi Kekeringan Dampak El Nino

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:56 WIB
TNI Kerahkan Pesawat Bantu Modifikasi Cuaca Antisipasi Kekeringan Dampak El Nino
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengantisipasi bencana kekeringan hingga kebakaran lahan dengan menyiapkan pesawat untuk membantu modifikasi cuaca seiring masuknya musim kemarau dari dampak fenomena El Nino.

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi bencana di musim kemarau.

Hasilnya, kata Yudo, sejumlah langkah telah disiapkan oleh TNI, termasuk penyediaan pesawat untuk teknologi modifikasi cuaca (TMC).

"Kita akan melakukan bantuan untuk TMC, modifikasi cuaca. Dari TNI AU kita udah siapkan, yang melaksanakan nanti BNPB," kata Yudo usai menghadiri Tactical Floor Game (TFG) jelang Latihan Gabungan (Latgab) 2023 di Sesko TNI, Kota Bandung, Senin (24/7/2023).

Selain itu, pihaknya pun sudah memerintahkan para Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) untuk melakukan antisipasi dini. Sehingga, segala bentuk kejadian bisa segera diatasi.

"Para Pangdam sudah kita tekankan lagi untuk segera mengantisipasi, untuk melaporkan lebih awal apabila ada kejadian itu sehingga bisa segera antisipasi bersama," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement