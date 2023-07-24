TNI Kerahkan Pesawat Bantu Modifikasi Cuaca Antisipasi Kekeringan Dampak El Nino

BANDUNG - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengantisipasi bencana kekeringan hingga kebakaran lahan dengan menyiapkan pesawat untuk membantu modifikasi cuaca seiring masuknya musim kemarau dari dampak fenomena El Nino.

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi bencana di musim kemarau.

Hasilnya, kata Yudo, sejumlah langkah telah disiapkan oleh TNI, termasuk penyediaan pesawat untuk teknologi modifikasi cuaca (TMC).

"Kita akan melakukan bantuan untuk TMC, modifikasi cuaca. Dari TNI AU kita udah siapkan, yang melaksanakan nanti BNPB," kata Yudo usai menghadiri Tactical Floor Game (TFG) jelang Latihan Gabungan (Latgab) 2023 di Sesko TNI, Kota Bandung, Senin (24/7/2023).

Selain itu, pihaknya pun sudah memerintahkan para Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) untuk melakukan antisipasi dini. Sehingga, segala bentuk kejadian bisa segera diatasi.

"Para Pangdam sudah kita tekankan lagi untuk segera mengantisipasi, untuk melaporkan lebih awal apabila ada kejadian itu sehingga bisa segera antisipasi bersama," ujarnya.