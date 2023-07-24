Sumbang Devisa Rp159,6 Triliun Per Tahun, Kepala BP2MI: Negara Berhutang Besar pada Pekerja Migran!

JAKARTA - Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyumbang hingga Rp159,6 Triliun terhadap devisa negara. Sehingga, negara patut menghormati dan mensejahterakan para PMI tersebut.

Hal itu, dikatakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat melepas kontingen PMI ke Korea Selatan, Taiwan dan Jerman di Peninsula Hotel, Jakarta Barat, Senin 24 Juli 2023.

"Saya sering menggunakan istilah negara ini berhutang besar kepada PMI, sehingga hutang itu harus kita bayar pelan pelan dan seterusnya," ujar Benny di lokasi, Senin (24/7/2023).

Oleh sebab itu, kata Benny, kali ini pemerintah turut hadir memberi penghormatan kepada PMI. Terlebih dalam segi hal memfasilitasi dengan baik.

"Pelepasan sebagai bentuk pengakuan hormat, menghargai PMI ini terus menjadi kampanye kita agar masyarakat semakin sadar jika dia berangkat resmi sebagaimana negara memberikan perlakuan hormat bahkan dia dilepas oleh orang-orang penting di negara ini," tuturnya.