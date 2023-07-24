Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sumbang Devisa Rp159,6 Triliun Per Tahun, Kepala BP2MI: Negara Berhutang Besar pada Pekerja Migran!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |21:07 WIB
Sumbang Devisa Rp159,6 Triliun Per Tahun, Kepala BP2MI: Negara Berhutang Besar pada Pekerja Migran!
A
A
A

JAKARTA - Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyumbang hingga Rp159,6 Triliun terhadap devisa negara. Sehingga, negara patut menghormati dan mensejahterakan para PMI tersebut.

Hal itu, dikatakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat melepas kontingen PMI ke Korea Selatan, Taiwan dan Jerman di Peninsula Hotel, Jakarta Barat, Senin 24 Juli 2023.

"Saya sering menggunakan istilah negara ini berhutang besar kepada PMI, sehingga hutang itu harus kita bayar pelan pelan dan seterusnya," ujar Benny di lokasi, Senin (24/7/2023).

Oleh sebab itu, kata Benny, kali ini pemerintah turut hadir memberi penghormatan kepada PMI. Terlebih dalam segi hal memfasilitasi dengan baik.

"Pelepasan sebagai bentuk pengakuan hormat, menghargai PMI ini terus menjadi kampanye kita agar masyarakat semakin sadar jika dia berangkat resmi sebagaimana negara memberikan perlakuan hormat bahkan dia dilepas oleh orang-orang penting di negara ini," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tki PMI BP2MI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179567//pemerintah-V2rl_large.jpg
Cak Imin: Kamboja Bukan Tempat Aman untuk Pekerja Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177746//mnc_peduli_bersama_pmi_jakarta_pusat_menggelar_pemeriksaan_kesehatan_dan_berbagi_masker_gratis-ZODr_large.jpg
Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis MNC Peduli Bersama PMI Jakpus, Warga: Membantu Lindungi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173846//donor_darah-fVbv_large.jpg
PMI Kejar Kebutuhan Darah Nasional, DPD: Give Blood, Give Hope
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171974//mnc_peduli-PMIl_large.jpg
Salurkan Donasi Rp50 Juta, Ketua PMI Jakarta Pusat Apresiasi MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171567//donor_darah-sJ6d_large.jpg
Gen Z Donor Darah Yuk! Manfaatnya Ganda: Sehat Diri dan Tolong Sesama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167866//pekerja_migran-Ub5H_large.jpg
Lindungi Pekerja Migran,  Calo Nakal dan Biaya Selangit Jadi Target Aturan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement