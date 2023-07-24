Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Libatkan 7.500 Prajurit, Latihan Gabungan TNI Dibagi Jadi 3 Wilayah

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |21:23 WIB
BANDUNG - Tentara Nasional Indonesia (TNI) bakal menggelar latihan gabungan (Latgab) yang melibatkan tiga matra yaitu angkatan darat (AD), angkatan laut (AL), dan angkatan udara (AU). Sekitar 7.500 prajurit dilibatkan dalam latgab yang juga bertujuan untuk mengetes alat utama sistem pertahanan (alutsista) pada Agustus mendatang itu.

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengatakan, latgab kali ini bakal disebar di tiga wilayah. Ketiganya yakni Kogabwilhan I dilaksanakan di Dabo Singkep, Kepulauan Riau; Kagobwilhan II latihan di Asembagus, Jawa Timur; dan Kagobwilhan III di Ransiki, Papua Barat.

"Pada hari ini kita laksanakan tactical floor game (TFG). Ini memberikan pemahaman kepada satuan bawah, jajaran bawah yang terlibat,” kata Yudo di Sesko TNI, Kota Bandung, Senin (24/7/2023).

Yudo mengungkapkan, latgab ini merupakan salah satu komitmennya dalam rangka meguji sistem pembinaan. Di samping itu, latgab penting sebagai kesiapan TNI dalam berbagai situasi, termasuk peperangan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Peperangan sendiri, lanjut Yudo, penyebabnya cukup banyak. Selain karena wilayah, peperangan pun bisa meletus karena ekonomi.

