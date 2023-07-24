Diperiksa 12 Jam Lebih, Airlangga: Saya Menjawab 46 Pertanyaan Lebih

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya selesai menjalani pemeriksaan setelah 12 jam lebih. Dia diperiksa dengan 46 pertanyaan terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

Pantauan di lokasi, Airlngga diperiksa mulai pukul 08.40 WIB dan hingga berita ini ditulis pukul 21.15 WIB. Airlangga keluar dari pemeriksaan dengan wajah letih setelah 12 jam diperiksa.

Airlangga keluar dengan pakaian yang sama saat masuk menggunakan baju bayik lengan panjang dan celana pajang hitam.

"Saya telah menjawab 46 pertanyaan," kata Airlangga kepada wartwan, Seenin (24/7/2023).

Setelah irit berbicara, Airlngga dikawal ketat oleh sejumlah orang.

Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Airlangga dilakukan setelah penetapan tiga tersangka dari pihak korporasi. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali kebijakan yang dikeluarkan karena mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,47 triun.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pemeriksaan dilakukan setelah tiga perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musi Mas Group.