Digadang-gadang Jadi Cawapres, Gibran: Ora-Ora, Pak Erick Saja

SOLO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sarapan bareng Bacapres PDIP Ganjar Pranowo, Bacapres Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PSSI Erick Tohir di Bandara Adi Soemarmo Solo, Selasa (24/07).

Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pun memberikan jawaban soal kemungkinannya menjadi Bacawapres.

Ganjar dan Prabowo hingga kini belum mengumumkan tokoh yang akan mendampingi keduanya dalam Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan nama Erick telah masuk dalam radar PDIP untuk mendampingi Ganjar.

"Ora-ora. Jangan saya. Pak Erick saja. Saya cuma anak kecil," katanya saat diwawancarai di Balai Kota Solo.

Gibran menuturkan bahwa momen makan bersama tersebut terjadi saat mengantar Presiden Joko Widodo yang akan kembali Jakarta setelah menghadiri Harlah PKB di Stadion Manahan Solo, Minggu (23/07) kemarin. Ia mengaku membicarakan banyak hal.

"Berangkat ke Bandara untuk antar Pak Jokowi. Bicara banyak hal. Intinya beliau-beliau berkawan dan berteman. Adem lah," ujarnya.