Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Digadang-gadang Jadi Cawapres, Gibran: Ora-Ora, Pak Erick Saja

Romensy August , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |22:43 WIB
Digadang-gadang Jadi Cawapres, Gibran: <i>Ora-Ora</i>, Pak Erick Saja
Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Twitter Gibran)
A
A
A

SOLO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sarapan bareng Bacapres PDIP Ganjar Pranowo, Bacapres Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PSSI Erick Tohir di Bandara Adi Soemarmo Solo, Selasa (24/07).

Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pun memberikan jawaban soal kemungkinannya menjadi Bacawapres.

 BACA JUGA:

Ganjar dan Prabowo hingga kini belum mengumumkan tokoh yang akan mendampingi keduanya dalam Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan nama Erick telah masuk dalam radar PDIP untuk mendampingi Ganjar.

"Ora-ora. Jangan saya. Pak Erick saja. Saya cuma anak kecil," katanya saat diwawancarai di Balai Kota Solo.

BACA JUGA:

Gibran: Dibandingkan Capres Lain, Saya Paling Dekat Sama Pak Ganjar 

Gibran menuturkan bahwa momen makan bersama tersebut terjadi saat mengantar Presiden Joko Widodo yang akan kembali Jakarta setelah menghadiri Harlah PKB di Stadion Manahan Solo, Minggu (23/07) kemarin. Ia mengaku membicarakan banyak hal.

"Berangkat ke Bandara untuk antar Pak Jokowi. Bicara banyak hal. Intinya beliau-beliau berkawan dan berteman. Adem lah," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement