Pohon Setinggi 15 Meter Tumbang Timpa Rumah Warga di Bogor

BOGOR - Pohon setinggi 15 meter di Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tumbang. Satu unit rumah warga rusak tertimpa batang pohon.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 20.45 WIB. Pohon jenis kicopong itu tumbang karena bagian akar yang sudah lapuk.

"Penyebab kejadian karena akar sudah lapuk," kata Theo dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023).

Batang pohon yang tumbang tersebut menimpa atap bagian kamar rumah warga. Tak hanya itu, batang pohon juga sempat melintang di atas aliran Kali Cibagolo dan jalan setapak warga setempat.

"Kamar tidur mengalami kerusakan ringan," ujarnya.

Tim TRC-PB BPBD Kota Bogor yang menerima laporan kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi. Sekitar 1 jam kemudian, batang pohon yang tumbang berhasil dibersihkan oleh petugas.

"Assessment dan penanganan pemotongan pohon tumbang sudah selesai. Korban jiwa nihil," pungkasnya.

(Arief Setyadi )