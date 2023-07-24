Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Setinggi 15 Meter Tumbang Timpa Rumah Warga di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |00:48 WIB
Pohon Setinggi 15 Meter Tumbang Timpa Rumah Warga di Bogor
Pohon tumbang timpa rumah warga di Bogor (Foto: Dok BPBD)
A
A
A

BOGOR - Pohon setinggi 15 meter di Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tumbang. Satu unit rumah warga rusak tertimpa batang pohon.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 20.45 WIB. Pohon jenis kicopong itu tumbang karena bagian akar yang sudah lapuk.

"Penyebab kejadian karena akar sudah lapuk," kata Theo dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023).

Batang pohon yang tumbang tersebut menimpa atap bagian kamar rumah warga. Tak hanya itu, batang pohon juga sempat melintang di atas aliran Kali Cibagolo dan jalan setapak warga setempat. 

"Kamar tidur mengalami kerusakan ringan," ujarnya.

Tim TRC-PB BPBD Kota Bogor yang menerima laporan kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi. Sekitar 1 jam kemudian, batang pohon yang tumbang berhasil dibersihkan oleh petugas.

"Assessment dan penanganan pemotongan pohon tumbang sudah selesai. Korban jiwa nihil," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181094/viral-VSQp_large.jpg
Breaking News! Hujan Deras Sebabkan Pohon Tumbang dan Timpa 3 Mobil di Bioskop Megaria Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180334/pohon-8Khd_large.jpg
5 Mobil Terdampak Pohon Tumbang di Dharmawangsa, 1 Luka dan 1 Tak Sadarkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179799/pramono_anung-rwvh_large.jpg
Gubernur Pramono Perintahkan Pemotongan Massal Pohon Tua di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179524/pramono_anung-tmEn_large.jpg
Ribuan Pohon di Jakarta Akan Dipasang Penyangga Usai Pengendara Lexus Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179441/pohon_tumbang-f2ZW_large.jpg
8 Pohon Tumbang Menimpa Mobil hingga Toko di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179422/bpbd_dki_jakarta-MXFG_large.jpg
Kronologi Pohon Tumbang Timpa Pengemudi Lexus hingga Tewas di Pondok Indah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement