Prakiraan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan pada Siang Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta bakal diguyur hujan pada siang hari ini, Senin (24/7/2023).

Namun, hujan hanya akan mengguyur kawasan Jakarta Selatan. Untuk kawasan lainnya, seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan.

Pada pagi hari, cuaca juga berawan untuk wilayah Jakarta Timur dan Selatan. Untuk wilayah Jakarta Barat, Pusat, Utara dan Kepulauan Seribu cerah berawan.

Sementara malam hari, seluruh wilayah Jakarta bakal berawan. Adapun suhu pada hari ini ada di kisaran 25-33 derajat celcius.

Kelembapannya kisaran 60-90 persen.

(Arief Setyadi )