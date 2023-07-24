Pembakaran Ban Bekas Sambar Rumah di Bekasi hingga Ludes Dilalap Api

BEKASI - Kebakaran melanda rumah huni di kawasan Pasar Setu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian di taksir mencapai ratusan juta rupiah.

Danru Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bekasi, Hoiru mengatakan, kebakaran terjadi pada Minggu 23 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB.

Awalnya, seorang warga membakar sampah limbah ban bekas dan menyambar ke gudang penyimpanan, hingga merambat terbakar ke rumah tinggal. "Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dari kebakaran itu. Namun, kerugian mencapai ratusan juta rupiah," kata Hoiru saat dikonfirmasi, Minggu (23/7/2023).

Hoiru menuturkan, untuk proses memadamkan kobaran api, pihaknya mengerahkan 3 unit mobil damkar dari Mako Cibitung dan Metland Tambun.

"Kami mengerahkan dari Damkar Kabupaten Bekasi 3 unit mobil, Dan mendapatkan bantuan dari Damkar Bogor 2 unit mengingat lokasinya dekat dengan TKP," tuturnya.