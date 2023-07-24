Kronologi Perampasan Kendaraan Patroli di Tol Becakayu oleh Diduga ODGJ

JAKARTA - Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu membenarkan peristiwa perampasan kendaraan Patroli Tol Becakayu yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) yang diduga mengalami gangguan jiwa.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu 23 Juli 2023, tepatnya pukul 17.40 WIB. Peristiwa kejadian berada di Gerbang Tol Jatiwaringin 2 Ruas Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

“Peristiwa perampasan mobil patroli Jalan Tol Becakayu oleh orang tidak dikenal (OTK) yang diduga mengalami gangguan kejiwaan,” kata Alex saat dikonfirmasi, Senin (24/7/2023).

Kronologi bermula saat petugas patroli Becakayu (210) mengamankan pelaku seorang diri di Gerbang Tol Jatiwaringin 2. Saat diamankan, pelaku justru melakukan perampasan kendaraan patroli.

“Pelaku melakukan upaya perampasan kendaraan patroli dan mengambil alih kendaraan hingga mengarah ke Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta Ruas Wiyoto - Wiyono,” ungkapnya.

Dalam pelarian OTK tersebut, pelaku diduga menabrak dua kendaraan lainnya yaitu Honda Jazz dan Toyota Rush. Pelaku akhirnya berhasil diamankan di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

“Saat ini pelaku telah diamankan dan dibawa ke Satlantas Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tutupnya.