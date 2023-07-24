Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Tabrak Lari Anak Kecil oleh Pelaku Bersepeda Gunung di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |09:58 WIB
Polisi Selidiki Tabrak Lari Anak Kecil oleh Pelaku Bersepeda Gunung di Depok
Ilustrasi (Foto : Freepik)
DEPOK - Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi menyelidiki dugaan tabrak lari yang dialami korban seorang anak kecil berinisial RMA (5) di Jalan Kramat Burung, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Sabtu 22 Juli 2023.

Diketahui RMA menjadi korban tabrak lari oleh pelaku yang menggunakan sepeda gunung atau moutain bike (MTB) dan mengalami luka serius di bagian kepala.

"Kita masih lidik walaupun Ibu korban belum mau membuat laporan," ucap Tri saat dikonfirmasi, Senin (24/7/2023).

Tri juga akan menyelidiki CCTV atau kamera pengawas di sepanjang lokasi kejadian serta mencari saksi lainnya.

"Itu keterangan awal dari Ibu Korban, anggota akan cari CCTV di sepanjang Jalan Kramat Burung dan sambil mencari saksi-saksi lain," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
