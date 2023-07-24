Sempat Longsor, Jembatan Cikereteg Bogor Sudah Bisa Dilalui Mobil

BOGOR - Jembatan Cikereteg yang berada di Jalan Raya Sukabumi, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang sempat longsor kini sudah bisa dilalui oleh mobil.

"Betul (sudah bisa dilalui kendaraan roda empat). Satu sisi sudah bisa dilalui," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata, Senin (24/7/2023).

Kendaraan roda empat yang melintas bisa dilalui dua arah. Baik dari arah Bogor menuju Sukabumi maupun arah sebaliknya Sukabumi menuju Bogor.

"Bisa dua arah," jelasnya.

Kendati demikian, Jembatan Cikereteg masih belum dapat dilalui oleh kendaraan besar seperti bus dan truk. Kendaraan besar masih harus melalui Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) menunggu pembangunan Jembatan Cikereteg selesai sepenuhnya.

"Sambil menunggu pembangunan rampung 100 persen," ujarnya.