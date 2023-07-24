Kronologi Wanita Bawa Kabur Mobil Patroli Polisi di Jaktim, Tabrak 2 Kendaraan

Kronologi wanita bawa kabur mobil patroli polisi. (Ist)

JAKARTA - Seorang wanita berinisial JK (33) nekat membawa kabur mobil patroli polisi di Gerbang Tol Jatiwaringin, ruas Tol Becakayu, Jakarta Timur pada Minggu (23/7/2023) sekitar pukul 18.00 WIB.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Sutikno mengungkapkan, peristiwa itu bermula ketika pihaknya mendapatkan laporan adanya perempuan yang tiba-tiba mendatangi GT Jatiwaringin 2.

Wanita tersebut kemudian diamankan dan dimasukkan ke mobil patroli. Kemudian, petugas hendak berkoordinasi dengan petugas keamanan gerbang tol terkait peristiwa itu.

“(Kemudian) Ka Shift Patroli 210 hendak koordinasi dengan satpam gerbang lalu kendaraan dibawa kabur oleh OTK tersebut,” kata Sutikno dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).

Wanita berinisial JK tersebut langsung melarikan mobil patroli. Saat itu, aksi kejar-kejaran tak terhindarkan.

Sutikno mengatakan, dalam upaya pengejaran itu, petugas mendapat informasi wanita tersebut menabrak mobil Honda Jazz. Usai menabrak, pelaku kembali melarikan diri.

“Lalu tertangkap oleh petugas di Halte Matraman dan menabrak kendaraan Toyota Rush nopol B 1759 NZO,” ujarnya.