Terungkap, Ini Motif Duel Maut di Citeureup Bogor hingga Tewaskan Satu Orang

Polisi ungkap motif duel maut yang tewaskan 1 orang di Bogor. (Ilustrasi/Freepik)

BOGOR - Motif duel maut yang menewaskan satu orang di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terungkap. Pelaku nekat membunuh korban karena sakit hati tidak dipinjami uang.

"Hasil dari keterangan pelaku, motifnya karena mau pinjam uang, tapi tidak direspons korban," kata Kanit Reskrim Polsek Citeureup, Iptu Yayan Sopian dikonfirmasi wartawan, Senin (24/7/2023).

Pelaku berinisal DI meminjam uang kepada korban berinisial MS untuk memenuhi kebutuhannya. Ditambah, pelaku juga diketahui telah mengambil uang setoran di tempatnya bekerja.

"Butuh uang katanya, mau menikah juga. Terus si pelaku ini bermasalah di tempat kerjanya buat ngembaliin uang setoran toko 3 hari. Dua-duanya (pelaku dan korban) kepala toko D-Top," ucapnya.

Karena tidak dihiraukan ketika meminjam uang, sempat terjadi cekcok mulut antara pelaku dengan korban. Hingga akhirnya, terjadi penganiayaan dengan pisau yang menyebabkan korban tewas.

"Cekcok dulu, terus pakai tangan kosong baru pakai pisau itu," kata Yayan.

Saat ini, pelaku yang juga mengalami luka-luka dalam duel maut tersebut sudah diamankan di Polsek Citeureup. Sebelumnya, pelaku sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena terluka.

"Sudah. (Pelaku-red) sudah kita amankan, sudah kita mintai keterangan," tuturnya.