Bangun Tidur, Suami Temukan Istrinya Tewas Tergantung di Kamar Mandi

JAKARTA - Seorang wanita berinisial AP (34) ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi rumahnya di kawasan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (24/7/2023).

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren, Iptu Tri Baskoro Bintang mengatakan, mulanya suami korban terbangun pada subuh karena mertuanya ingin meminjam motor.

"Sekira jam 05.15 WIB orang tua korban datang ke rumah korban untuk meminjam motor. Saat itu suami korban sedang tidur lalu bangun dan membuka pintu dengan memberi kunci motor," ujar Bintang saat dikonfirmasi wartawan, Senin (24/7/2023).

Ia menambahkan, usai memberikan kunci motor, sang suami baru menyadari istrinya tidak ada di tempat tidur. Namun, ia melihat kamar mandi rumahnya dalam kondisi tertutup.

"Setelah itu saksi mencari korban yang tidur namun tidak ada di tempat tidur. Kemudian saksi mencari korban ke kamar mandi dan pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Lalu saksi sempat memanggil korban 'mah-mah', namun tidak ada jawaban," imbuhnya.