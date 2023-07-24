Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Warga Bogor Kebakaran, Kerugian Capai Rp80 Juta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |12:14 WIB
Rumah Warga Bogor Kebakaran, Kerugian Capai Rp80 Juta
Kebakaran melanda sebuah rumah warga Bogor (Foto : Istimewa)
BOGOR - Kebakaran melanda sebuah rumah warga di wilayah Jembatan Hitam, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kerugian akibat kebakaran tersebut dikasri mencapai Rp80 Juta.

Diduga, penyebab kebakaran tersebut karena adanya korsleting listrik.

Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanulang mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB dini hari tadi. Berawal dari laporan warga yang melihat kepulan asap dari rumah warga Bogor tersebut.

"Warga yang tinggal di sekitar lokasi melihat kepulan asap dan api dari rumah tetangganya itu," kata Birman dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).

Tak lama, petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api. Sekitar 30 menit, api berhasil dipadamkan oleh petugas.

"Kobaran api dapat dipadamkan 30 menit berselang," ujarnya.

