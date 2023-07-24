Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News : Aktor Bobby Joseph Ditangkap Terkait Narkoba

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:16 WIB
Breaking News : Aktor Bobby Joseph Ditangkap Terkait Narkoba
Bobby Joseph ditangkap terkait kasus narkoba. (Instagram/@bobbyjsph)
JAKARTA - Aktor Bobby Joseph ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus narkoba. Bobby Joseph ditangkap atas kepemilikan tembakau sintetis.

Bobby ditangkap di kediamannya kawasan Cinere, Depok pada Jumat, 21 Juli 2023. Bobby diduga menggunakan dan menyimpan tembakau sintetis tersebut.

"Iya betul Bobby Joseph," ujar Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy, saat dikonfirmasi, Senin (24/7/2023).

"Di rumahnya di Cinere. Jumat malam. Dia menggunakan, tapi dia menyimpan. Dia mengakui bahwa dia memegang dan memiliki," katanya.

