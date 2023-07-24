Bobby Joseph Kembali Ditangkap Terkait Narkoba, Polisi Sita Tembakau Sintetis

JAKARTA - Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Selatan menangkap aktor Bobby Joseph terkait kasus narkoba. Polisi menyita barang bukti tembakau sintetis seberat 0,45 gram.

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jaksel Kompol Achmad Ardhy mengatakan, Joseph ditangkap di kediamannya di Cinere, Depok, pada Jumat (21/7/2023) malam.

Dia ditangkap setelah diduga menggunakan dan menyimpan tembakau sintetis tersebut.

"Iya betul Bobby Joseph. (Ditangkap) di rumahnya di Cinere, Jumat malam. Dia menggunakan, tapi dia menyimpan," kata Achmad dikonfirmasi, Senin (24/7/2023).