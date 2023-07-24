Advertisement
MEGAPOLITAN

Bobby Joseph Kembali Ditangkap Terkait Narkoba, Polisi Sita Tembakau Sintetis

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:22 WIB
Bobby Joseph Kembali Ditangkap Terkait Narkoba, Polisi Sita Tembakau Sintetis
Bobby Joseph ditangkap terkait kasus narkoba. (Instagram/@bobbyjsph)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Selatan menangkap aktor Bobby Joseph terkait kasus narkoba. Polisi menyita barang bukti tembakau sintetis seberat 0,45 gram.

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jaksel Kompol Achmad Ardhy mengatakan, Joseph ditangkap di kediamannya di Cinere, Depok, pada Jumat (21/7/2023) malam.

Dia ditangkap setelah diduga menggunakan dan menyimpan tembakau sintetis tersebut.

"Iya betul Bobby Joseph. (Ditangkap) di rumahnya di Cinere, Jumat malam. Dia menggunakan, tapi dia menyimpan," kata Achmad dikonfirmasi, Senin (24/7/2023).

