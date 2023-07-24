Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Cara Relawan Ganjar Dorong Ketahanan Pangan di Jakarta

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:24 WIB
Begini Cara Relawan Ganjar Dorong Ketahanan Pangan di Jakarta
Relawan Ganjar menggelar kegiatan tanam 350 cabai demi ketahanan pangan (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar menggelar program Petik Masak Budidaya Pohon Cabai dalam rangka mendorong ketahanan pangan di DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut dilakukan di Kelurahan Meruya, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada Minggu 23 Juli 2023.

Ketua Mak Ganjar se-Jabodetabek Evi Navysah mengungkapkan pada program ini Mak Ganjar merangkul emak-emak untuk berpartisipasi dalam ketahanan pangan.

"Kita mendorong supaya emak-emak belajar mencintai tanaman sekalipun dalam tempat yang keterbatasan lahan, di sini kita fasilitasi bibit cabai dan pot," kata Evi, dalam keterangan yang diterima, Senin (24/7/2023).

Evi mengtakan Program Mak Ganjar tak hanya menyentuh emak-emak di Jakarta, ia juga menggalakkan program Petik Masak Budidaya Pohon Cabai dan selalu mendapat respons baik dari warga sekitar.

"Dari awal kita gerakkan program Petik Masak ini antusias warga luar biasa, dan ini sudah ada di Jabodetabek dan kita sudah membagikan 25.000 pohon cabai," ucap Evi.

Sementara itu, ratusan peserta di Meruya, Jakarta Barat tampak serius mengikuti rangkaian program Petik Masak dari Mak Ganjar. Mereka menyimak mulai dari pelatihan budidaya tanaman cabai hingga praktek menanam bersama-sama.

