HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur DKI : 36 Ribu Balita di Jakarta Alami Masalah Gizi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:17 WIB
Pj Gubernur DKI : 36 Ribu Balita di Jakarta Alami Masalah Gizi
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan sebanyak 36 ribu balita di Ibu Kota mengalami masalah gizi. Angka tersebut tercatat usai pemeriksaan terhadap 250.000 dalam program pengentasan stunting.

“Sasaran balita terinput di dalam sistem itu 457.000 dan balita yang sudah ditimbang itu 250.000. Balita di Jakarta yang bermasalah gizi adalah 36.000,” kata Heru Budi usai menggelar rapat pimpinan bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah puluhan ribu balita itu terkena stunting.

"Yang rawan stunting ini yang kita akan kerjasama dengan pak Pj Gubernur, supaya menjaga mereka jangan jadi stunting. Dengan intervensi makanan protein hewani ya, nah itu akan kami lakukan," katanya.

Menurut Budi, langkah ini diperlukan karena penyembuhan anak yang terkena stunting, akan jauh lebih sulit daripada proses pencegahan.

"Saya bilang aja kalau masuk stunting itu udah telat, dan telat susah sembuhnya dan mahal. Jadi kita mesti jaga yang istilahnya tadi saya ngomong pakai rawan stunting aja deh," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
