HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Pelaku Kekerasan Seksual di Ciputat Belum Dihukum, RPA Perindo Datangi Kantor P2TP2A

Hambali , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:19 WIB
3 Pelaku Kekerasan Seksual di Ciputat Belum Dihukum, RPA Perindo Datangi Kantor P2TP2A
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendatangi kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (24/07/23).

Kehadiran RPA Perindo di lokasi guna membahas perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap bocah di Ciputat berinisial AL (5) yang mandek ditangani Polres Tangsel. Total 3 pelakunya yang juga di bawah umur belum diproses sesuai aturan.

"Ini sebagai bentuk upaya RPA Perindo memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada korban," kata Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina.

Tiga pelaku kekerasan seksual itu yakni AS (14), EJ (13), dan YO (7). Jeannie berharap, pelaku berusia 7 tahun dibina oleh Bapas dan tidak dikembalikan ke keluarga. Sedang 2 pelaku lain, diproses sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.

