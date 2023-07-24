Maling Kepergok Masuk Rumah Warga di Bogor, Ngakunya Mau Pasang Internet

BOGOR - Pemuda berinisial AK (23), ditangkap warga di wilayah Desa Sukaresmi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria tersebut ditangkap karena kepergok hendak mencuri di rumah warga.

Kapolsek Tamansari Iptu Agus Hidayat mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 23 Juni 2023. Berawal saat pemilik rumah memegorki pelaku yang sudah berada di lantai dua rumahnya.

"Pada saat kepergok dengan pemilik rumah, pelaku sempat berbicara hendak memasang internet akan tetapi pembicaraan pelaku tidak masuk di akal dikarenakan rumah korban sudah dipasang internet," kata Agus dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).

Pemilik rumah yang tidak percaya langsung menangkap pelaku bersama warga. Selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Tamansari.

"Hasil pemeriksaan sementara pelaku sendiri masuk dalam rumah dengan cara masuk lewat pintu garasi yang tidak terkunci. Setelah itu pelaku masuk ke dalam rumah korban dan naik ke lantai 2," jelasnya.

Saat ini, pelaku sudah diamankan oleh polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun barang bukti yanh dibawa oleh pelaku yakni satu buah obeng.

"Yang bersangkutan masih dalam penyidikan lebih lanjut oleh Unit Reskrim Polsek Tamansari," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)