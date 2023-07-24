Gelar Pengobatan Gratis dan Bagikan KTA Berasuransi, RPA Perindo: Kami Bukan Sekadar Partai Berkonsep

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo menggelar pengobatan gratis sekaligus sosialisasi pembagian Kartu Tanda Anggota (KTA) Asuransi kepada masyarakat di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (22/7/2023).

Acara ini juga dihadiri Bacaleg DPRD DKI Dapil 6 DKI Jakarta (Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makasar) Wahyu Nur Iman.

Ketua DPP RPA Partai Perindo, Jeannie Latumahina mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menolong masyarakat kurang mampu yang memiliki penyakit atau sekadar berkonsultasi mengenai penyakit.

"Kami juga datang dengan pengobatan-pengobatan gratis, kami mengajak masyarakat yang mungkin sakit bisa berobat gratis di sini, juga memberikan mereka bersama-sama dengan Partai Perindo dalam hal ini RPA untuk membangun kebersamaan," kata Jiane kepada wartawan di lokasi, Sabtu.

Masyarakat yang hadir dalam acara tersebut tampak sangat antusias. Mereka datang sedari awal dan mengikuti rangkaian kegiatan secara seksama hingga akhir.