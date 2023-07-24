Diwarnai Kejar-kejaran, Polisi Tangkap Pembobol SPBU di Bogor

BOGOR - Seorang pemuda berinisial J (25) ditangkap polisi di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Pria tersebut ditangkap usai melakukan pencurian atau membobol SPBU.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 21 Juli 2023 dini hari. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan pencurian oleh masyarakat kepada anggota yang sedang berpatroli di sekitar Jalan KH Soleh Iskandar.

"Dari Tim Raimas mendapat informasi dari masyarakat akan adanya pencuri yang membobol pom bensin Shell, kemudian dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku," kata Bismo kepada wartawan, Senin (24/7/2023).

Dari pengejaran tersebut, pelaku J berhasil ditangkap petugas yang kabur dengan motor. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Tanah Sareal untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Tertangkap pelaku beserta barang buktinya di antaranya uang, laci kasir, alat untuk melakukan pembobolan, ada laptop dan LED proyektor," ucapnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku beraksi dengan 3 orang lainnya yang berhasil melarikan diri. Mereka beraksi membobol kantor di dalam SPBU dengan cara menjebol pintu memakai obeng.

"Para pelaku bersepakat sebelumnya dari daerah Bantarkambing, mereka bersama-sama berangkat dari lokasi datang ke wilayah Kota Bogor. Kemudian mendapati situasi lokasi SPBU Shell kemudian pelaku masuk beserta masuk berserta 3 orang lainnya dengan tugas beda-beda. Ada yang bagian menunggu, membantu membongkar kunci gembok merusak, kemudian mengambil barang barang itu yang jumlahnya sekitar Rp20 juta," tuturnya.