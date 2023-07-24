Polisi Buru Pemasok Tembakau Sintetis ke Bobby Joseph

JAKARTA - Kasatreskoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Achmad Ardhy menyatakan belum mengetahui siapa pemasok tembakau sintetis yang dikonsumsi aktor Bobby Joseph. Pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan untuk mendalami hal tersebut.

"Masih pendalaman, nanti pada saat press release kita umumin," kata Ardhy saat dikonfirmasi, Senin (24/7/2023)

Diketahui, polisi baru saja menangkap Bobby Joseph terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Penangkapan ini bukan yang pertama. Sebelumnya Bobby pernah terjerat kasus yang sama pada Desember 2021.

Ardhy melanjutkan, pihaknya akan mengusut siapa pemasok tembakau sintetis untuk Bobby.

"Juga perlu diterbitkan DPO ya," ucapnya.

Sebelumnya, Ardhy menerangkan, saat ini Bobby dalam kondisi baik-baik saja.

"Kondisinya baik-baik aja, sehat. Yang bersangkutan dalam pemeriksaan," ujar Achmad Ardhy saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

Kala polisi melakukan penangkapan di kediaman pribadinya, Bobby Joseph disebut sempat mengelak. Ia mengaku tidak menggunakan barang haram tersebut.