Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Pemasok Tembakau Sintetis ke Bobby Joseph

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |17:03 WIB
Polisi Buru Pemasok Tembakau Sintetis ke Bobby Joseph
Bobby Joseph ditangkap terkait kasus narkoba. (Instagram/@bobbyjsph)
A
A
A

JAKARTA - Kasatreskoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Achmad Ardhy menyatakan belum mengetahui siapa pemasok tembakau sintetis yang dikonsumsi aktor Bobby Joseph. Pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan untuk mendalami hal tersebut.

"Masih pendalaman, nanti pada saat press release kita umumin," kata Ardhy saat dikonfirmasi, Senin (24/7/2023)

Diketahui, polisi baru saja menangkap Bobby Joseph terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Penangkapan ini bukan yang pertama. Sebelumnya Bobby pernah terjerat kasus yang sama pada Desember 2021.

Ardhy melanjutkan, pihaknya akan mengusut siapa pemasok tembakau sintetis untuk Bobby.

"Juga perlu diterbitkan DPO ya," ucapnya.

Sebelumnya, Ardhy menerangkan, saat ini Bobby dalam kondisi baik-baik saja.

"Kondisinya baik-baik aja, sehat. Yang bersangkutan dalam pemeriksaan," ujar Achmad Ardhy saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

Kala polisi melakukan penangkapan di kediaman pribadinya, Bobby Joseph disebut sempat mengelak. Ia mengaku tidak menggunakan barang haram tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122/narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181045/viral-3Gfc_large.jpg
Polisi Tetapkan Pemasok Narkoba ke Onadio Leonardo sebagai Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement