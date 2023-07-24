Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Orang Alami Luka Bakar dalam Kebakaran Rumah Makan Bakmi dan Apotek di Kramat Jati

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |17:13 WIB
4 Orang Alami Luka Bakar dalam Kebakaran Rumah Makan Bakmi dan Apotek di Kramat Jati
Kebakaran di Kramat Jati (Foto: Damkar)
A
A
A

JAKARTA - Akibat korsleting listrik, rumah makan bakmi Jaka dan Apotek Farhana terbakar di Jalan Raya Tengah, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin(24/7/2023).

Diketahui api yang berkobar datangnya dari apotek tersebut sehingga mengakibatkan empat orang karyawan mengalami luka bakar.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan bahwa awalnya kebakaran berasal dari korsleting arus pendek listrik yang datangnya dari apotek.

Saat api membesar, kobaran api merambat ke arah rumah makan bakmi tersebut sehingga menyebabkan empat karyawan rumah makan mengalami luka bakar.

"Posisi rumah makan sedang beroperasi karena di jam makan siang. Akibat rambatan api yang menimpa rumah makan tersebut, empat karyawan alami luka bakar," jelas Gatot, Senin (24/7/2023).

Gatot mengungkapkan bahwa empat korban yang mengalami luka bakar tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Polri dan Rumah Sakit Pasar Rebo.

