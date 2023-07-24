Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sepetak Rumah Berdiri Kokoh di Tengah Proyek Tol Cijago, Ini Foto-fotonya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |17:17 WIB
Sepetak Rumah Berdiri Kokoh di Tengah Proyek Tol Cijago, Ini Foto-fotonya
Sebuah Rumah Bertahan di Tengah Proyek Tol Cijago/Antara
A
A
A

DEPOK – Sebuah rumah berdiri kokoh di tengah proyek tol Cinere-Jagorawi (Cijago seksi 3B), di Limo, Depok, Jawa Barat.

Rumah yang belum diketahui pemiliknya tersebut, merupakan bangunan yang belum dibongkar karena terkendala pembebasan lahan alias ganti rugi yang belum selesai.

Berikut ini foto udara rumah yang belum digusur pada proyek Jalan Tol Cijago seksi 3B yang menghubungkan wilayah Serpong,Cinere, dan Tol Jagorawi di Limo, Depok, Jawa Barat, dilansir Antara, Senin (24/7/2023).

 ist

Rumah Bertahan di Tengah Proyek Tol Cijago/Antara

ist

(Fahmi Firdaus )

      
