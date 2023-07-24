Kawanan Maling Bobol Toko Laundry di Ciputat Timur, Gasak Sepatu Mahal hingga TV

Aksi pencurian di toko laundry sepatu di Ciputat Timur terekam CCTV. (Ist)

TANGERANG SELATAN - Sejumlah sepatu bermerek, uang penjualan, serta televisi raib digondol pencuri dari toko laundry sepatu di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.

Aksi pelaku yang berjumlah dua orang ini terekam kamera pengawas CCTV. Aksi pelaku pun viral di media sosial.

Dari rekaman CCTV, tampak pelaku menjebol rolling door toko laundry di Jalan WR Supratman, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Usai menjebol pintu, pelaku langsung masuk ke dalam. Pelaku mengambil sejumlah sepatu bermerek mahal dan uang hasil penjualan.

Tak hanya itu, seorang pelaku kembali masuk dan mengambil televisi dari dalam toko.

Atas kejadian ini, korban menderita kerugian hingga belasan juta rupiah.

Salah seorang karyawan laundry, Aqishdamayputra mengatakan, dirinya kaget saat sampai toko laundry telah terbuka. Ia langsung mengecek barang-barang di laundry lalu mengecek CCTV.

“Ternyata ada pencurian. Pelaku ada 2 orang,” katanya saat ditemui, Senin (24/7/2023).