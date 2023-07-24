Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawanan Maling Bobol Toko Laundry di Ciputat Timur, Gasak Sepatu Mahal hingga TV

Nunung Purnomo , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |17:32 WIB
Kawanan Maling Bobol Toko Laundry di Ciputat Timur, Gasak Sepatu Mahal hingga TV
Aksi pencurian di toko laundry sepatu di Ciputat Timur terekam CCTV. (Ist)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Sejumlah sepatu bermerek, uang penjualan, serta televisi raib digondol pencuri dari toko laundry sepatu di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.

Aksi pelaku yang berjumlah dua orang ini terekam kamera pengawas CCTV. Aksi pelaku pun viral di media sosial.

Dari rekaman CCTV, tampak pelaku menjebol rolling door toko laundry di Jalan WR Supratman, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Usai menjebol pintu, pelaku langsung masuk ke dalam. Pelaku mengambil sejumlah sepatu bermerek mahal dan uang hasil penjualan.

Tak hanya itu, seorang pelaku kembali masuk dan mengambil televisi dari dalam toko.

Atas kejadian ini, korban menderita kerugian hingga belasan juta rupiah.

Salah seorang karyawan laundry, Aqishdamayputra mengatakan, dirinya kaget saat sampai toko laundry telah terbuka. Ia langsung mengecek barang-barang di laundry lalu mengecek CCTV.

“Ternyata ada pencurian. Pelaku ada 2 orang,” katanya saat ditemui, Senin (24/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement