HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Bajak Mobil Patroli di Matraman, Polisi Dalami Motifnya

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |17:56 WIB
Wanita Bajak Mobil Patroli di Matraman, Polisi Dalami Motifnya
Wanita diduga ODGJ rampas mobil patroli. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur telah menahan pelaku pembajak mobil patroli jalan tol yang menabrak mobil Honda Jazz dan Toyota Rush beserta trotoar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur. Pelaku wanita berinisial JK (33) sempat berteriak meminta tolong dan mengaku panik seakan dikejar-kejar orang tidak dikenal.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana menjelaskan, JK kini telah diamankan oleh pihaknya.

"Iya, jadi kami akan menjelaskan bahwa semalam telah diamankan seorang wanita berinisial JK (33), diamankan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Selanjutnya inisial JK langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk observasi," jelas Lina di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin (24/7/2023).

Ia menjelaskan JK tengah menjalani observasi di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, guna diperiksa apakah berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau adanya gangguan kejiwaan.

"Motif pelaku, saat ini masih dilakukan observasi. Apakah yang bersangkutan ada keterlibatan obat-obatan terlarang atau gangguan kejiwaan. Saat ini masih belum diketahui. Kita masih dalami guna menunggu hasil dari observasi," ujarnya.

Sementara itu, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Sutikno mengungkapkan JK diduga mengalami gangguan sakit jiwa.

"Pelaku diduga mengalami gangguan sakit jiwa," ujar Sutikno saat dihubungi.

Halaman:
1 2
      
