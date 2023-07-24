Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jemput Pacar di Lokalisasi Gang Royal Rawa Bebek, Pemuda Tewas Dikeroyok

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |18:16 WIB
Jemput Pacar di Lokalisasi Gang Royal Rawa Bebek, Pemuda Tewas Dikeroyok
Polsek Penjaringan rilis kasus pemuda tewas dikeroyok di lokalisasi Gang Royal, Rawa Bebek. (MPI/Yohannes)
JAKARTA - Aksi pengeroyokan terjadi di lokalisasi Gang Royal, Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (10/7/2023). Seorang pemuda berinisial FDS (22) dikeroyok empat pegawai kafe remang-remang hingga meninggal dunia.

Kapolsek Metro Penjaringan, Kompol M Bobby Danuardi mengatakan, pengeroyokan maut ini berawal saat korban FDS bersama temannya datang ke Gang Royal untuk menjemput kekasihnya yang bekerja di kafe.

"Saat itu, Senin 10 Juli 2023, sekitar pukul 3.00 WIB korban (FDS) datang ke Gang Royal untuk menjemput pacarnya," kata Bobby saat rilis di Mapolsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (24/7/2023).

Ia menjelaskan, setiba di sana, korban meminta pacarnya berinisial C untuk pulang bersamanya. Melihat pemaksaan korban terhadap pacarnya, empat pegawai kafe langsung mengeroyok FDS.

"Setibanya di sana, korban masuk ke salah satu kafe ingin menjemput pacarnya. Namun oleh para tersangka malah karena menurut para tersangka korban ingin mengambil secara paksa saksi C," ucap Bobby.

Bobby menerangkan, para pelaku mengeroyok korban dengan tangan kosong hingga babak belur. Korban langsung dilarikan ke RSUD Cengkareng, Jakarta Barat.

Halaman:
1 2
      
