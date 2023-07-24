Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perempuan Pembajak Mobil Patroli Jalan Tol Berteriak Minta Tolong, Sebut Nama David Suta

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |18:47 WIB
Perempuan Pembajak Mobil Patroli Jalan Tol Berteriak Minta Tolong, Sebut Nama David Suta
Perempuan bajak mobil di Jaktim (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wanita pelaku pembajak mobil patroli jalan tol Jatiwaringin arah ruas tol Becakayu pada Minggu 23 Juli 2023 malam, JK (33) sempat berteriak meminta tolong saat diamankan.

JK yang terlihat panik karena menabrak dua mobil minibus berupa Honda Jazz dan Toyota Rush itu, berulang kali meneriakkan nama David Suta untuk meminta tolong.

Saat diamankan di Kantor Satwil Lantas Polrestro Jakarta Timur, JK meminta tolong kepada warga sekitar untuk dihubungi pihak keluarganya. Lantaran tidak membawa telepon genggan, JK meminta untuk menghubungi David Suta yang diakuinya sebagai kakaknya yang sering menolongnya.

“Dia itu bisa dihubungi lewat DM IG (Direct Message Instagram). David Suta itu yang biasa menolong saya,” kata JK ketika diinterogasi oleh petugas, Senin (24/7/2023).

Karena tidak jelas informasi yang disampaikannya, JK pun diantar ke Mapores Metro Jakarta Timur guna dimintai keterangan lebih lanjut. Akan tetapi, JK terus saja meneriaki nama David Suta seraya meminta pertolongan.

Halaman:
1 2
      
