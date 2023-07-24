Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, Banjir Setengah Meter Terjang Periuk Tangerang

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |19:39 WIB
Diguyur Hujan Deras, Banjir Setengah Meter Terjang Periuk Tangerang
TANGERANG - Jalan Villa Tangerang Indah, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang dilanda banjir ketika diguyur hujan pada Senin, (24/7/2023) sore. Banjir itu datang dengan cepat saat hujan deras turun.

Diketahui, Kota Tangerang diguyur hujan hujan sekitar pukul 15.00 sampai pukul 16.00 WIB. Banjir yang melanda wilayah tersebut pun setinggi 50 centimeter.

"Iya tadi (banjir) tapi cuma sebentar setelah itu surut lagi. Tingginya 50 centimeter," ujar Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban Kecamatan Periuk, Kamaludin Azizi kepada MNC Portal Indonesia.

Dia mengatakan banjir itu terjadi lantaran pompa untuk mengantisipasi banjir telat dioperasikan. Pihaknya pun langsung bergegas menyalakan pompa tersebut.

"Karena telat dinyalakan pompanya. Tapi sekarang sudah aman. Begitu pompa air dinyalakan langsung surut cepet. Ada 8 pompa yang dinyalakan," ucapnya.

Untuk informasi pompa tersebut berfungsi menyedot air yang membanjiri wilayah itu, kemudian dialirkan ke sungai ledug.

