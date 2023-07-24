Kecelakaan Beruntun Dekat Pintu Masuk TMII, Truk Tabrak 6 Kendaraan

JAKARTA - Kecelakaan beruntun melibatkan enam kendaraan terjadi di Jalan Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, tidak jauh dari pintu masuk utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Senin (24/7/2023) sore.

Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, kecelakaan yang diduga datang dari hilang kendalinya truk tangki air, menyebabkan kemacetan lalu lintas sepanjang 4 kilometer.

Enam kendaraan yang mengalami kecelakaan beruntun tersebut yakni truk tangki air, bus pariwisata, mobil minibus Ford Ecosport, angkutan umum Jaklingko, truk boks kargo dan non kargo.

BACA JUGA:

Diduga Dikemudikan Wanita, Mobil Layanan Tol Kecelakaan di Matraman

Sopir minibus selaku korban, Amin (37) menjelaskan, kronologi kecelakaan bermula karena adanya kemacetan lalu lintas, semua mobil berhenti. Tiba-tiba dari arah belakang antrean kemacetan mobil, truk tangki air menyeruduk.

"Posisi mobil saya itu di belakang bus pariwisata ini kan, nah pas ditabrak sama truk tangki air itu, semua mobil kedorong hingga tabrakan. Mobil saya ini yang paling parah karena berposisi di tengah-tengah, tergencet gitu," jelas Amin di lokasi kejadian, Senin (24/7/2023).

Amin menegaskan, sopir truk tangki air tersebut mengaku tengah mengantuk sehingga lepas kendali. Ia mengatakan, pihak pemilik truk tangki air tersebut akan menemui para korban guna bertanggung jawab atas dampak kecelakaan tersebut.

"Pokoknya ditabrak dari belakang, sedangkan posisi kita semua lagi alami kemacetan, jadinya merembet ke depan," ujarnya.

Di sisi lain, sopir truk tangki air, Imron (39) menjelaskan dirinya sudah menginjak pedal rem dengan pakemnya lantaran sudah diperbaharui kondisi rem truknya. Namun ia mengatakan, posisi bus pariwisata di depannya tiba-tiba berbelok ke kanan.

BACA JUGA:

"Busnya itu potong ke kanan, terlalu dekat di depan truk saya. Jadinya tidak ketahan remnya karena ada beban yang dibawa," ujar Imron.

Imron mengatakan truk tangki air yang dikendarainya membawa muatan air sebanyak 8.000 liter. "Kita bawa air sebanyak 8.000 liter dari Bogor," terang Imron.