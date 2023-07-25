Peristiwa 25 Juli: Kelahiran Bayi Tabung Pertama di Dunia

SEJUMLAH peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 25 Juli. Seperti Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan Negara Indonesia Timur hingga lahirnya bayi tabung pertama.

Untuk mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah pada 25 Juli, dikutip dari berbagai sumber.

1925 - Kelahiran Sarwo Edhie Wibowo, Panglima RPKAD

Letnan Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia.

Sarwo Edhie Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan Pemberontakan Gerakan 30 September dalam posisinya sebagai panglima RPKAD (atau disebut Kopassus pada saat ini). Selain itu ia pernah menjabat juga sebagai Ketua BP-7 Pusat, Duta besar Indonesia untuk Korea Selatan serta menjadi Gubernur AKABRI.

1946 - Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan Negara Indonesia Timur

Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (Borneo) dan Timur Besar.

1966 - Kabinet Ampera I dilantik

Kabinet Ampera I adalah Kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967.

Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.