Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Istri Raden Wijaya Relakan Suaminya Nikahi Tiga Adiknya

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |06:51 WIB
Alasan Istri Raden Wijaya Relakan Suaminya Nikahi Tiga Adiknya
Raden Wijaya. (Foto: Wikimedia Commons/Wikipedia)
A
A
A

RADEN Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit memperistri tiga putri raja Singasari. Hal ini terjadi usai Raden Wijaya berhasil membalaskan dendam kepada Jayakatwang di Kerajaan Kediri. Saat itu putri Kertanagara, Raja Singasari memang tengah dalam tawanan Jayakatwang, termasuk istri Raden Wijaya Tribhuwana Tunggadewi. 

Sebagai informasi, Raden Wijaya merupakan menantu dari Kertanagara raja Singasari. Namun pemberontakan Jayakatwang dari Daha membuat Raden Wijaya harus terpisah dengan istrinya. 

Tribhuwaneswari atau yang dikenal Tribhuwana sendiri mengikhlaskan Raden Wijaya menikahi tiga adiknya yang lain yakni Narendraduhita, Jayendradewi dan Gayatri. Pengumuman menikahi ketiga adik dari Tribhuwaneswari ini dilakukan Raden Wijaya usai terlebih dahulu menikahi Gayatri, sebagaimana dikutip dari "Gayatri Rajapatni : Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit".

 BACA JUGA:

Tribhuwana bahkan ternyata tak terkejut dan tak pula dengki terhadap keputusan yang diambil Raden Wijaya, suaminya. Bahkan, semenjak mengetahui dirinya mandul, Tribhuwana berharap agar Wijaya menikah lagi. 

 BACA JUGA:

la bersyukur Raden Wijaya memperlakukan Gayatri dengan penuh perhatian dan rasa hormat, dan lega atas keputusan Wijaya memilih Gayatri alih- lih sang putri Malayu, sebagai pendamping resminya. Namun, ia juga meramalkan dan memberi peringatan yang ketika itu agak diacuhkan Gayatri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement