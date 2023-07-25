Alasan Istri Raden Wijaya Relakan Suaminya Nikahi Tiga Adiknya

RADEN Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit memperistri tiga putri raja Singasari. Hal ini terjadi usai Raden Wijaya berhasil membalaskan dendam kepada Jayakatwang di Kerajaan Kediri. Saat itu putri Kertanagara, Raja Singasari memang tengah dalam tawanan Jayakatwang, termasuk istri Raden Wijaya Tribhuwana Tunggadewi.

Sebagai informasi, Raden Wijaya merupakan menantu dari Kertanagara raja Singasari. Namun pemberontakan Jayakatwang dari Daha membuat Raden Wijaya harus terpisah dengan istrinya.

Tribhuwaneswari atau yang dikenal Tribhuwana sendiri mengikhlaskan Raden Wijaya menikahi tiga adiknya yang lain yakni Narendraduhita, Jayendradewi dan Gayatri. Pengumuman menikahi ketiga adik dari Tribhuwaneswari ini dilakukan Raden Wijaya usai terlebih dahulu menikahi Gayatri, sebagaimana dikutip dari "Gayatri Rajapatni : Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit".

Tribhuwana bahkan ternyata tak terkejut dan tak pula dengki terhadap keputusan yang diambil Raden Wijaya, suaminya. Bahkan, semenjak mengetahui dirinya mandul, Tribhuwana berharap agar Wijaya menikah lagi.

la bersyukur Raden Wijaya memperlakukan Gayatri dengan penuh perhatian dan rasa hormat, dan lega atas keputusan Wijaya memilih Gayatri alih- lih sang putri Malayu, sebagai pendamping resminya. Namun, ia juga meramalkan dan memberi peringatan yang ketika itu agak diacuhkan Gayatri.