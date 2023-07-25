Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Copot 3 Jaksa Diduga Terima Suap Kasus Ore Nikel

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |08:00 WIB
Kejagung Copot 3 Jaksa Diduga Terima Suap Kasus Ore Nikel
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot tiga jaksa yang diduga terlibat dalam kasus suap kasus korupsi ore nikel.

Salah satunya yakni Raimel Jesaja saat ini menjabat sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pencopotan Raimel atas kejadian saat dia menjabat sebagai sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

"Dalam waktu satu bulan yang lalu saya sudah pernah merilis terkait dengan pelanggaran disiplin berat dari 3 oknum jaksa. 3 orang dilakukan pencopotan terhadap jabatan dan jaksanya," kata Ketut, Selasa (25/7/2023).

Saat disinggung terkait pencopotan Raimel Jesaja, Ketut membantah jika pemberhentian Raimel berkaitan dengan jabatannya sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

"Saya tegaskan bahwa yang bersangkutan dicopot jabatan dan jaksanya ada 3, pada saat beliau yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Kejati di Sultra. Yang kedua adalah yang dicopot pada saat yang bersangkutan di Kejari Sultra dan ketiga sebagai koordinator Eselon 3, bukan pada yang bersangkutan menjabat Jamintel," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
