Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi Terjadi hingga 31 Juli

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |08:07 WIB
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi Terjadi hingga 31 Juli
Ilustrasi (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi sepekan ke depan di sebagian wilayah Indonesia hingga 31 Juli 2023.

Meskipun Indonesia kini telah masuk periode kemarau, namun potensi cuaca ekstrem ini dapat terjadi dipengaruhi adanya fenomena cuaca seperti aktifnya Madden Julian Oscillation (MJO), adanya aktivitas gelombang Rossby Ekuator, gelombang Kelvin, juga Siklon Tropis. Fenomena ini yang meningkatkan awan-awan hujan di sekitarnya.

BMKG mengatakan MJO aktif menunjukkan kondisi yang kurang signifikan untuk wilayah Indonesia. Selama sepekan kedepan, aktivitas gelombang atmosfer Rossby Ekuator diprakirakan aktif di sebagian wilayah Maluku Utara dan Papua bagian utara.

“Sementara itu, gelombang Kelvin diprakirakan masih akan aktif di Sumatera bag selatan, Jawa, Bali, Sulawesi bagian utara dan selatan, dan Maluku Utara. Sehingga, faktor-faktor tersebut mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut,” ungkap BMKG dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).

Saat ini, BMKG melaporkan adanya Siklon Tropis Doksuri yang terpantau di perairan timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 75 knot (135 km/jam) dan tekanan udara minimum 965 hPa yang bergerak ke arah barat barat laut. Intensitas siklon tropis tersebut diprakirakan menguat dalam 24 jam ke depan.

Sistem tersebut menginduksi peningkatan kecepatan angin >25 knot (low level jet) yang memanjang di Filipina bag tengah, perairan utara Sulawesi Utara - Maluku Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan perairan timur Filipina serta daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi)memanjang di utara Kalimantan.

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis dan di sepanjang daerah low level jet serta konvergensi tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau di perairan barat Sumatera Barat-Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Lampung hingga perairan barat Bengkulu,” ungkap BMKG.

Selain itu, kata BMKG, faktor cuaca global dan regional di sebagian besar wilayah Indonesia sangat mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan kedepan. Pada sepekan kedepan kondisi cuaca di wilayah Jawa bag timur dan Bali hingga Nusa Tenggara akan dominan cerah berawan- berawan.

“Sementara untuk wilayah Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua terdapat potensi hujan sedang – lebat pada siang dan malam hari,” papar BMKG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181912/modifikasi_cuaca-4RK3_large.jpg
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Tabur 2 Ribu Kg Garam di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180859/cuaca_ekstrem-U3Vt_large.jpg
Siaga! Hujan Ekstrem Intai Jakarta, Jabar hingga Jateng Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180757/pohon-dYJp_large.jpg
Waspada Cuaca Ekstrem, Hindari Melintas di Bawah Pohon Tua Saat Hujan Disertai Angin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180743/cuaca-vWA2_large.jpg
BMKG Bersama BNPB Modifikasi Cuaca di Jakarta, Jabar, dan Jateng hingga 3 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180725/dwikorita-ADF0_large.jpg
BMKG Keluarkan Imbauan Keras: Jangan Keluar Rumah Saat Peringatan Dini Hujan Ekstrem Muncul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180709/dwikora-aWzs_large.jpg
Masyarakat Diminta Waspada Potensi Hujan Ekstrem pada Desember-Januari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement