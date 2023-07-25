Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Truk Tabrak Tiang Listrik, Perjalanan KRL Stasiun Pondok Ranji-Kebayoran Terganggu

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |09:18 WIB
Truk Tabrak Tiang Listrik, Perjalanan KRL Stasiun Pondok Ranji-Kebayoran Terganggu
Truk tabrak tiang listrik, perjalanan KRL terganggu (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line terganggu akibat ada truk yang menabarak tiang listri di antara Stasiun Pondok Ranji-Kebayoran, Selasa (25/7/2023).

"Terdapat truk menabrak tiang LAA (Listrik Aliran Atas) di jalur hilir antara Stasiun Pondok Ranji-Kebayoran dan saat ini masih dalam penanganan petugas," tulis petugas KAI Commuter melalui akun Twitternya seperti dikutip.

Petugas KAI Commuter pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialmi pengguna KRL atas gangguan tersebut.

"Untuk perjalanan KA belum bisa dilalui. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis petugas.

(Angkasa Yudhistira)

      
