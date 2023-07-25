Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bentuk Struktur Baru Direktorat PPA dan PPO, Polri Surati KemenPAN-RB

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |09:23 WIB
Bentuk Struktur Baru Direktorat PPA dan PPO, Polri Surati KemenPAN-RB
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Polri tengah melakukan upaya dalam pembentukan struktur organisasi baru yakni Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemePAN-RB) terkait dengan permohonan pembentukan struktur baru itu.

"Perkembangan pembuatan direktorat PPA dan PPO bahwa Polri telah mengirimkan surat ke Kemenpan RB perihal permohonan pembentukan struktur organisasi Dit PPA dan PPO pada Bareskrim Polri dan Polda," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Ramadhan menyebut, jika permohonan itu dikabulkan, nantinya akan berimplikasi pada Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 6 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di tingkat Mabes Polri.

Selanjutnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia nomor 6 tahun 2017 tentang susunan SOTK organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

