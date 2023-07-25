Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini 3 Jenderal TNI AD Bintang Tiga yang Berpotensi Jadi KSAD Setelah Dudung Abdurachman

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |10:36 WIB
Ini 3 Jenderal TNI AD Bintang Tiga yang Berpotensi Jadi KSAD Setelah Dudung Abdurachman
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. (Foto: MPI)
JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memasuki masa purnabakti dalam empat bulan ke depan. Dirinya akan memasuki masa pensiun pada 19 November 2023.

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas menilai, Presiden Jokowi akan melakukan percepatan masa jabatan Jenderal Dudung, maka secara normatif semua perwira tinggi bintang tiga punya peluang untuk ditunjuk sebagai KSAD mendatang.

"Meski demikian, Jokowi kelihatannya akan meneruskan pakem memilih sosok yang pernah bekerja dengannya sebelum menjabat pos strategis," ucap Anton kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Paling tidak, kata dia, ada tiga kandidat kuat perwira tinggi bintang tiga yang akan menggantikan Jenderal Dudung mengisi jabatan KSAD.

"Dari daftar pati berpangkat letnan jenderal, setidaknya ada tiga kandidat kuat. Mereka adalah Kepala BNPB Letjen Suharyanto (Akmil 1989), Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak (Akmil 1992), dan Wakasad Letjen Agus Subiyanto (Akmil 1991)," katanya.

"Suharyanto adalah mantan Sesmilpres, Maruli merupakan mantan Danpaspampres, dan Agus merupakan mantan Dan Grup A Paspampres serta Dandim 0735/Surakarta saat Jokowi menjadi Walikota Solo," sambungnya.

